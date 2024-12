Gran Hermano: se armó un triángulo amoroso entre Luca, Martina y Renato

viernes, 13 de diciembre de 2024 00:03

Los días pasan en la casa de Gran Hermano y con la convivencia comienzan a surgir los romances. Esta vez en el medio del tornado de amor están Martina, Luca y Renato. ¿Qué pasa entre ellos?

Martina se enteró que Renato gusta de ella y que le pidió “permiso” a Luca para estar juntos.

“No, no. Me voy a alejar”, dijo Martina. “Me dijeron que Renato dijo que le gustaba y que le pidió permiso a Luca. Pero igual, qué flashea pidiéndole permiso”, le contó a Lourdes.

“Ay no, es un papelón esto chicas”, lanzó Chiara sin poder creerlo. “Qué tiene que ver Luca. Después, está flasheando porque dijo que estaba a full conmigo. O sea se armo la peli en la cabeza y no es nada que ver. No quiero”, agregó Martina.

Acto seguido, las jugadoras comenzaron a debatir si esto podría ser usado como estrategia para darle celos y no obtener votos en contra a la hora de nominar. “Aparte toda la casa sabe que me gusta Luca”, remarcó la rubia.