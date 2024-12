Gran Hermano: Claudio enojado con la producción ¿qué pasó?

viernes, 13 de diciembre de 2024 20:36

Claudio y Andrea, participantes de Gran Hermano 2024, tuvieron una sincera charla en la casa. El hermanito se mostró muy enojado con la producción del reality.

“Fui a hablar por el tema de mis hijos. Yo me quedé medio torcido en la entrada porque nos lo vi. Me hizo entrar a mal, que todos pudieran ver a su familia y yo no, me dejó mal”, comentó a su compañera, según publicó Primicias Ya.

“Aparte no los vi a los nenes, ellos esperaban darme un abrazo. Eso a mí me mató. No se si fue un error, un malentendido, fueron mis hijos, la mamá de los nenes, pero me saluda Santiago y me dice 'anda para allá. Me fui, y no me dejaron ver a nadie”, comentó.

“Cuando estoy por entrar con Robertito, me voy, yo no entendiendo nada, y me pone el auricular. Cuando me lo pone y estaban mis hijos, llorando los dos, me puse a llorar. Fue terrible ese momento, encima los pusieron en las pantallas”, se quejó Dilorenzo