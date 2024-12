Estalló Brian de Gran Hermano: "Metete tus pensamientos en el fondo del cu..."

viernes, 13 de diciembre de 2024 15:50

Una conversación simple y entre risas en el patio de la casa de Gran Hermano terminó en un llamado de atención de Brian a Lourdes. Ocurrió cuando vio que ella venía criticando a Petrona, sobre quien opinaba que es una "falsa".

"Tiene una personalidad, tiene esa mierda de falsedad todo el tiempo, no le puedo creer ni cuando dice nada", lanzó Lourdes.

Inmediatamente Brian le paró los dichos: "¿Por qué no te cuidás con las palabras, pendeja de mierda? ¡boluda! ¿Qué te querés ir?, idiota".

Ante esto, ella aclaró: "Pero yo puteo por la vida". Sin embargo Brian se mostró aún más molesto.

"No putés y no hables de nadie todavía. Dejá que la gente, sea la que decida, no subestimes a nadie. Metete tus pensamientos en el fondo del culito y dejá que las cosas sucedan y sea lo que tenga que ser", aconsejó.

"¡Qué boluda, qué bronca que me das! ¡Power Ranger de mierda! ¡Te voy a matar!", agregó para finalmente advertir: "la gente de afuera sabe y ve todo".