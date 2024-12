Gran Hermano: pensando que estaba dormida, Lourdes insultó a Luciana y se armó

jueves, 12 de diciembre de 2024 15:51

La convivencia en Gran Hermano 2024, el reality de Telefe, se convirtió en el escenario de intensos conflictos entre los participantes. Ahora, Lourdes Ciccarone, Keila Sosa y Martina Pereyra quedaron en el centro de la polémica y generaron una ola de críticas en redes sociales después de lanzar duras palabras y comentarios despectivos hacia Luciana Martínez, una de las jugadoras más reservadas del reality.

El episodio que desató el escándalo ocurrió cuando Lourdes, pensando que Luciana estaba dormida, comenzó a criticarla sin filtros junto a Keila y Martina, quienes intentaron, con gestos discretos, advertirle a su compañera que sus palabras podrían traerle consecuencias. Sin embargo, Lourdes ignoró las señales y continuó con su actitud, llegando incluso a imitar comportamientos de Luciana y a insultarla en voz baja, destacó Teleshow.

La insistencia de Lourdes en continuar con sus críticas, a pesar de las señales de Keila y Martina para frenar la situación, sumó más tensión a un ambiente ya caldeado.“Me da bronca. Igual no modifica si escucha o no escucha”, opinó Keila, sin intenciones de poner un reno a la situación, ante esta falta de freno por parte de sus compañeras Ciccarone decidió imitar una actitud de Luciana cuando duerme. “Encima está así durmiendo. Mirá, mírame. No es nada malo. Está así y de la nada pasás y te dice ‘hija de re mil puta’”, contó la joven marplatense acerca de la actitud que tendría.

“La muda esta”, lanzó la marplatense entre risas, haciendo referencia a Luciana, quien en ese momento abrió los ojos. Keila y Martina se sumaron a las críticas, pero tuvieron la certeza de asegurar que en algunas ocasiones intenta hacer buenas migas con el resto de los integrantes de la casa. A pesar de esto, el malestar en su cara al escuchar a lo que piensan sus compañeras de cuarto.

El polémico comportamiento de Lourdes y sus compañeras no pasó desapercibido en las redes sociales, donde el video del incidente se viralizó rápidamente. Los seguidores del reality más visto de la televisión argentina condenaron enérgicamente la actitud de las participantes, a quienes calificaron de “bullyneras” y “malas personas”. Los comentarios reflejaron el descontento generalizado y el rechazo hacia las actitudes de Lourdes, Keila y Martina, quienes fueron señaladas como el grupo más tóxico de la casa.

El recorte no tardó en viralizarse, y generó una catarata de enojos en contra de la asesora de imagen, quien se mostró reservada desde su ingreso a la casa más famosa de la TV.