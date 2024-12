Gran hermano: las críticas y burlas contra Luciana generaron fuertes reacciones en las redes

miércoles, 11 de diciembre de 2024 20:58

Una de las participantes de Gran Hermano quedó en evidencia tras las fuertes críticas que le propinó a Luciana Martínez. Lo peor del caso es que lo hizo estando la criticada en la misma habitación. Esta actitud fue duramente rechazada en las redes.

Se trata de Lourdes Ciccarone, quien volvió a criticar a Luciana mientras ella estaba en su cama. Como si no estuviera presente la participante, la insultó frente a su grupito de amigas en el dormitorio, según publicó el portal Primicias Ya.

"Igual, no modifica si escucha o no escucha", opinó Keila Sosa. Ahí, Ciccarone imitó una actitud de Luciana cuando duerme y disparó: "Hija de re mil....". Martina Pereyra y Keila le hicieron señas de que no dijera esas cosas enfrente de Martínez.

El video, que se viralizó, causó indignación entre los seguidores del reality. Algunos de los comentarios en las redes fueron:

"El requisito principal de este casting era ser bullynera de profesión, mamita querida";

"Son malas, todo ese grupito es de malas personas pero la peor de todas es Lourdes";

"Lo bicha que es Lourdes, es peor que Delfina";

"La detesto a Lourdes, se nota que es más mala que la peste";

"A Lourdes no la quiero eliminada la quiero presa";

"Yo me pregunto si a los padres no les da vergüenza lo que 'criaron'"