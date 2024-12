Gran Hermano: lo que no se vio de la escandalosa eliminación de Delfina

martes, 10 de diciembre de 2024 15:00

Gran Hermano tuvo este lunes su primera eliminación, tras una placa con los primeros cuatro nominados, que dejó a Delfina de Lellis, una joven modelo de 18 años, afuera de la casa más famosa del país.

Como siempre, el programa fue conducido por Santiago del Moro por Telefe, y contó con un marco espectacular, con una tribuna repleta y con una situación inédita hasta el momento: la eliminada no quiso hablar con el conductor. “Se bajó del auto, pero tuvo una especie de… dijo que no está en situación de hablar. Siente que está superada por la situación y muy angustiada. Esperemos que pueda hablar mañana. Es la primera vez que nos pasa algo así”, contó Del Moro. “Ella eligió no hablar y se la respeta”, agregó.

La participante habría sufrido un ataque de ansiedad, pero el mayor problema lo provocaron sus familiares y amigos que fueron a alentarla a la tribuna. Ángel de Brito reveló que se enojaron con varias personas, entre ellos con el notero de LAM: "No quisieron dar nota" porque consideraron que "se habló mal de ella en LAM para que se vaya".

El novio del ex Gran Hermano Emma Vich, Nicolás, fue un testigo presencial del escándalo que se originó en la tribuna del programa y contó todos los detalles en redes sociales: “De la tribuna del frente le gritaron a la de Delfina: ‘¿Y para que entró?’. Y ahí no sé quién de la tribuna de ella empezó a bardear al que había gritado eso”.

"La hermana o no sé quién se descompuso, alguien del frente grababa la situación y de la tribuna de Delfina empezaron a discutir de nuevo para que no filmen”, detalló Nicolás.