Delfina, la primera eliminada de "Gran Hermano": tuvo una crisis de angustia

martes, 10 de diciembre de 2024 00:05

"Gran Hermano" tuvo su primera gala de eliminación, este lunes, y terminó de una manera inesperada. Es que Delfina De Lellis, la primera participante en dejar la casa más famosa, sufrió una crisis de angustia y no pudo ser recibida por Santiago del Moro.

La modelo la pasó mal desde que conoció que había quedado nominada. Compartió placa con Claudio, Carlos y Ulises y a medida que transcurría la gala de eliminación, fue notable su cara de enojo y también lloró.

Primero, salió de placa Carlos y le siguió Claudio. Fue inminente el frente a frente con Ulises y si bien ambos dieron sus razones para quedarse en el confesionario, el apoyo del público estuvo con el cordobés.

Cuando anunció su eliminación (58,9% contra 41,1%), Santiago del Moro le dio unos minutos para despedirse. Abrazando y entre seria y emocionada, dejó la casa. Se esperaba verla en el estudio y cerrar el programa con el reencuentro con su familia.

No pudo ser ya que Del Moro comunicó que "no estaba en condiciones y se respeta que no quiera hablar". En el debate de este martes se podrá conocer qué pasó.