Carlos sacó chapa en "Gran Hermano": "tengo mucha gente atrás"

martes, 10 de diciembre de 2024 00:00

Carlos Tocco fue el primer participante de "Gran Hermano" que salió de la primera placa de eliminación de la nueva temporada de "Gran Hermano" (Telefe). Festejó su permanencia en la casa como si fuera un gol y dijo que "se lo esperaba".

"Tengo mucha gente que me conoce, que me quiere, del futbol y la vida. Demostre que soy auténtico. Saben por lo que pasé, que fue duro y merezco quedarme. Era injusto irme tan rápido", dijo el ex jugador y técnico de fútbol, que contó que tuvo una doble vida por mucho tiempo.

"Este programa es tan grande y bien hecho que se nomina al dia de estar acá y no los conocés. Nano (Guiliano Vaschetto) me dijo en la fiesta: “Carlos te pido disculpas, yo te nominé y estoy arrepentido”. Habla de su hombría de bien. Eso habla de su grandeza", contó. Además, destacó que tiene el apoyo de varios hermanitos y destacó a "Perú". "Me dice que soy el papá de la casa. Yo lo quiero mucho".

Luego de esa primera salida, Santiago del Moro anunció que Claudio seguía en la casa y Delfina etallóa en llanto. La dupla que quedó al final fue la de Delfina y Ulises.