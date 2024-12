"No podía...": El difícil regreso de Jimena Barón a la Argentina

domingo, 1 de diciembre de 2024 20:07

La vida de Jimena Barón dio un giro inesperado cuando, tras haber disfrutado de unos días en Tailandia con otras celebridades, comenzó su complicado regreso a la Argentina. La cantante había sido invitada a participar en un viaje organizado por una conocida marca de joyas a Bangkok, junto a figuras como Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Stephanie Demner. Después de una semana inmersa en la cultura y moda tailandesa, llegó el momento de regresar, pero la travesía se tornó mucho más complicada de lo esperado.

El vuelo de regreso, que tenía como destino final Buenos Aires, comenzó con problemas imprevistos. Según relató Jimena en sus redes sociales, al poco tiempo de despegar, se dio cuenta de que el avión no se dirigía a la Argentina, sino a Asunción, Paraguay. “Nos dijeron que hay una tormenta eléctrica demasiado intensa y que el avión no puede aterrizar. Así que terminamos en Paraguay y nos quedaremos esperando que el clima mejore”, explicó a través de sus historias de Instagram.

En medio de la incertidumbre, Jimena intentó mantener el humor y compartir con sus seguidores lo que estaba viviendo.

A medida que avanzaba el tiempo, y con más de 30 horas transcurridas desde su salida de Tailandia, Barón bromeaba sobre su destino incierto. “Hace 35 horas que me fui del hotel en Tailandia y no sé si voy a Buenos Aires, a Perú, o si me quedo a vivir en Paraguay”, decía mientras mostraba su cansancio y cómo pasaba las horas en el avión. “Muy lúcida me bañé en Alemania, al menos estoy fresca”, añadió con ironía, sobreponiéndose a la difícil situación.

El vuelo, que inicialmente tenía como destino Buenos Aires, seguía sin poder aterrizar debido a las malas condiciones climáticas.

Sin embargo, tras varias horas de incertidumbre, la cantante finalmente pudo compartir una buena noticia. El avión logró aterrizar en Buenos Aires, tras realizar varias maniobras para esquivar la tormenta.