La emotiva despedida de Nazarena Vélez de la televisión

domingo, 1 de diciembre de 2024 00:00

Nazarena Vélez se despidió del programa LAM en América, visiblemente emocionada por el homenaje que le brindaron sus compañeros en televisión. A pesar de la conmoción, ella afirmó: "No estoy triste". La expanelista dejó el programa de espectáculos dirigido por Ángel de Brito, donde había estado participando hasta el viernes pasado. "Amo LAM. No me siento triste, pero sí muy conmovida porque disfruto estar aquí, con todos ustedes, y siempre lo defiendo porque me encanta".

Durante su despedida, Nazarena invitó a la audiencia a asistir a su espectáculo en Candilejas, Carlos Paz, donde se presentará este verano junto a su hija Barbie en Córdoba. La mediática expresó su cariño por el programa: "Amo LAM, amo estar aquí. Estoy muy agradecida con Ángel por estos tres maravillosos años y con ustedes, que los quiero muchísimo. Espero que podamos hacer algo especial, como el verano pasado. Quién sabe, tal vez algún día me inviten como reemplazo. He disfrutado mucho y los quiero a todos".

En la ausencia de Ángel de Brito, Yanina Latorre tomó su lugar y elogió a Nazarena: "Hoy es tu último día aquí, último día de Naza. Es la primera vez que una angelita se va y todos lo sienten. Recuerdo cuando se fue Pía también". Tanto Latorre como Marcela Feudale preguntaron sobre la posibilidad de que Nazarena regresara a LAM, sugiriendo que sería genial su vuelta para celebrar el décimo aniversario del programa. "No es que Ángel no quiera que regreses; solo que estarás de gira con tu obra. ¿La gira es toda la semana? Podrías venir un par de días", le comentaron.