Isabel Macedo dio una dolorosa noticia sobre su salud: ¡Lo que lloré!

domingo, 1 de diciembre de 2024 00:00

La actriz ha estado atravesando semanas complicadas, especialmente desde que se golpeó la nariz hace poco más de dos semanas. Esta situación le ha traído una serie de complicaciones que la llevaron a las lágrimas. Isabel Macedo está viviendo un verdadero drama y ha denunciado mala praxis. El 14 de noviembre, se golpeó fuertemente la nariz durante los ensayos de la obra Margarita. La novela infantojuvenil de Telefe se presentará en el Movistar Arena en febrero de 2025, y el elenco se encuentra enfocado en ello.

La lesión de la actriz asustó a todos debido a la cantidad de sangre, la hinchazón visible y los moretones. Fue llevada a un hospital, donde le realizaron las curaciones y la enviaron a casa, alegando que solo era un golpe. Sin embargo, la realidad era diferente. “No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy”, comenzó y agregó: “Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico. Abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires (ella vive en Salta), que el informe decía que no tenía nada”.

“Era sólo un golpe, supuestamente, y tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré! No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso”, añadió Macedo. En otra historia, remarcó: “Con razón me estaba costando tanto respirar. Me seguía doliendo tanto… y yo justificando que era el golpe”.

https://x.com/search?q=isabel%20macedo&src=typed_query&f=live