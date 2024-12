El mal momento de Isabel Macedo: “La angustia que tengo”

domingo, 1 de diciembre de 2024 15:50

Pese a que su carrera no para de cosechar éxitos, Isabel Macedo sorprendió y preocupó a sus seguidores al relatar, visiblemente afectada, el mal momento que está atravesando tras un golpe que inicialmente fue mal diagnosticado. A través de sus redes sociales, la actriz compartió su experiencia y el dolor físico y emocional que le generó descubrir la verdadera magnitud de su lesión. “No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy”, indicó, con la voz entrecortada, en sus historias de Instagram.

“Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires. El informe decía que no tenía nada, que era solo un golpe, pero resulta que tengo tres fracturas en la nariz”, contó Isabel, completamente desolada, mostrando en cámara las consecuencias del impacto. A su vez, la villana de Margarita no ocultó su indignación y angustia por el error en el primer diagnóstico, desde su cama, en ese momento.

“Me angustia mucho que alguien haya visto esa tomografía y haya hecho un informe diciendo que no tenía nada. Yo no estudié medicina, leo el documento que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo, que no entiendo nada, veo las fracturas. ¿Nadie lo notó?”, planteó con frustración. Además, confesó que durante semanas había normalizado los dolores y ciertas dificultades en su rutina diaria, atribuyéndolos únicamente al golpe inicial. “Con razón me estaba costando tanto respirar... Yo justificaba que era por el golpe. No saben la angustia que tengo”, añadió. Y, si bien se encuentra atravesando un duro momento, completó: “Trato de pensar cosas lindas y que todo va a estar bien”.

Cabe mencionar que este proceso médico fue resultado de un incidente a mediados de noviembre de este año. En medio de los ensayos para las actuaciones en vivo del spin-off de Floricienta, la actriz sufrió un golpe en el rostro que volvió a alarmar a sus seguidores. Para aclarar lo sucedido y llevar tranquilidad, Isabel registró un video en modo selfie que subió a sus historias de Instagram. “Leí que están todos preocupados porque me golpeé en los ensayos. Es verdad, pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé”, explicó, mostrando de cerca las consecuencias del impacto. La actriz acercó la cámara a su rostro para exhibir un moretón en el ojo izquierdo y un pequeño corte en la nariz.

“Ahora está bajando el golpe. Me duele, aunque puedo abrir el ojo y puedo ver. No me rompí la nariz, solo estoy muy hinchada, dolorida, pero vamos”, dijo Macedo con determinación, dándose ánimo ante la situación. Más tarde, en otro video, reflexionó sobre lo que sintió tras este golpe. “Sí, lloré un poco. Me angustié, me asusté. Pero por dentro todo el tiempo agradezco que no haya sido nada más grave”, expresó al pie de las imágenes, en las que mostró parte de su tratamiento para desinflamar el ojo lastimado.

Fuente: Infobae