Polémica en Gran Hermano antes de su lanzamiento: ¿Santiago del Moro echó a una panelista?

sábado, 9 de noviembre de 2024 00:00

Vuelve Gran Hermano y ya hay polemica antesd de su lanzamiento, A un mes de su inicio, se desató un verdadero escándalo por los cambios en el panel, especialmente con la llegada de Marina Calabró y con la salida de Marisa Brel.

Desde el programa de Ángel de Brito (LAM), se comunicaron con Santiago de Moro, quien aclaró cual fue la situación y explicó: “Marisa se fue del programa. La producción decidió que no estuviera esta temporada. No es algo personal, así es como se maneja el programa… no tengo relación con lo que se ha dicho. Con Marisa tengo una buena relación, pero no hay más que lo que se vio en pantalla. Es una gran compañera”, comentó del Moro.

Además, aclaró: “Lo de Marina no tiene relación con lo de Marisa. Hay muchos espacios y todo se renueva constantemente. No es mi tribu ni nada por el estilo. Trabajo con personas con las que tengo buena relación y con otras con las que me llevo un poco menos. Lo que realmente importa es el programa y el aire. No me interesa lo personal; si me sirves, me sirves, seas mi amigo o no”.