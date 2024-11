Más enamorados que nunca, Wanda y L-Gante de "luna de miel" por Brasil

sábado, 9 de noviembre de 2024 00:00

Después de confirmar su relación en un directo de Instagram donde se les vio besándose, Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela viajaron a Brasil junto a Jamaica, la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez.

En medio de las reacciones que generó esta breve luna de miel, Yanina Latorre compartió detalles sobre cómo están disfrutando su estancia en este destino paradisíaco.

“Wanda y L-Gante están en el Sheraton de Río de Janeiro. No están solos, los acompaña el representante de él y su novia”, comenzó diciendo la panelista de LAM mientras mostraba imágenes de la pareja que le llegaron a su celular.

“Hay fotos de ellos desayunando los cuatro con la niña, jugando y mirando por la ventana. También están en la piscina, mientras Jamaica nada. Se nota que la cuidan y la observan”, añadió.

Y concluyó: “Están tomados de la mano. Ella los mira con una expresión de enamorada. Pasan todo el día de la mano en la piscina. La persona que me envía las imágenes, que es una huésped del hotel, me comenta que están súper enamorados, que no dejan de besarse y abrazarse”.