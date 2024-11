La mamá de Holder confirmó el romance con El Chino de GH: “Siempre esta ese morbo”

viernes, 8 de noviembre de 2024 19:41

El rumor se difundió rápidamente hasta que surgió una prueba contundente. La versión de Martín Ku y la madre de Tomás Holder tomó otro giro tras la viralización de un video donde se les ve en el interior de una camioneta mostrándose afecto.

Gisela Gordillo confirmó que estuvieron juntos y describió lo ocurrido: “Martín vino a Rosario, me recogió y fuimos a tomar algo. Era él, no puede decir que era otro ‘Chino’”. Luego, lanzó una fuerte crítica hacia Marisol: “Que ahora se haya reconciliado con su novia es otra cosa, pero los cuernos no se borran”.

Gisela, por su parte, intentó aclarar algunos puntos y comentó: “Es así. Los cuernos no solo dependen de si entramos o no a un hotel”. Sin embargo, la rosarina intensificó su declaración y afirmó: “Sé que Marisol me está atacando y habla sin saber, porque no me conoce. Yo no conozco a esa chica y ella tampoco a mí. No hice nada; quien mintió fue su novio”, declaró en Mitre Live.

Sobre los comentarios de Rodríguez acerca de la diferencia de edad, Gordillo respondió: “Primero, Martín no es tan joven como mi hijo; es mayor. Las chicas jóvenes no creen que un chico de 25 o 27 se interese en una mujer de 40, pero sí lo hacen. A los chicos de esa edad les atraen las mujeres de mi edad. Estar con una mujer madura, libre e independiente es más complicado; siempre existe ese morbo”.

Además, la madre de Tomás amenazó con mostrar los chats privados con el Chino para disipar las dudas: “Si él quiere negarlo, aquí tengo los chats. No sabía que estaba en una relación; él me engañó. Queda como si yo fuera la villana, pero el que debe cuidar su comportamiento es él”.