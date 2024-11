“Es un dolor enorme”: la confesión de Denise Dumas sobre Vanina Escudero

viernes, 8 de noviembre de 2024 00:00

El distanciamiento entre Denise Dumas y Vanina Escudero sigue siendo un tema candente en los medios, especialmente luego de que trascendiera que la hermana de Silvina Escudero, influenciada por su pareja Álvaro Navia, decidiera quitarle a la conductora el madrinazgo de su hija Joaquina. Este episodio dejó una huella profunda en la relación, como lo explicó la misma Denise en una reciente entrevista.

En su intervención en Intrusos (América), Denise abrió su corazón y compartió los sentimientos que le generó la decisión de Vanina y Navia. "Es un dolor enorme", confesó Dumas al referirse al distanciamiento. La conductora explicó que, tras la mudanza de la familia Escudero a Uruguay, se produjo una serie de decisiones que marcaron un quiebre en su relación. "Ellos estaban viviendo allá en Uruguay y en ese momento de la pandemia no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás, que tienen una relación más cotidiana", detalló Denise, intentando entender la postura de Vanina y su pareja.

El cambio más doloroso para Dumas fue el retiro del madrinazgo de Joaquina, una situación que la panelista describió como "un dolor grande" para ella. Según contó, en ese momento no hubo una conversación adecuada sobre la decisión. "Me avisó y me dijo: ‘Se va a bautizar mañana’. Me avisó con un día de anticipación y era en Uruguay, yo estaba en Buenos Aires. Y no era la madrina. Nos merecíamos esa charla por lo menos para no verlo en las fotos después", expresó con evidente malestar, reflejando la sorpresa y el impacto que le causó la noticia.

Pese al dolor, Denise subrayó que no hubo un corte definitivo ni en malos términos. "Quedó una relación bien, pero con distancia. No estamos peleadas, pero sí muy distanciadas", aclaró, dejando en claro que aunque la relación se ha enfriado, aún mantiene un respeto mutuo. No obstante, Dumas reconoció que, tras ser herida por esta situación, aprendió una importante lección: "Cuando alguien te lastima muy fuerte, hay que tomar distancia", afirmó, aludiendo a cómo el distanciamiento fue una forma de protegerse emocionalmente.