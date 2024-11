Cristian U se defendió tras la grave denuncia por violencia de género

viernes, 8 de noviembre de 2024 00:00

Un momento muy tenso se vivió este jueves en el Cantando 2024. Cristian U fue cuestionado por el jurado tras el audio que se viralizó de una discusión con una ex pareja, en el que se habla en términos de violencia. El audio es contundente y hace referencia a una situación que da a entender que ambos se golpearon. Tras esto, el ex Gran Hermano habló en el reality de América y aclaró que todo ocurrió hace 2 años y se "solucionó puertas adentro".

"Es un tema horrible, es un tema súper delicado que, si entramos en la realidad, el 90% de las personas hoy lo están viviendo, y es horrible", comenzó expresando Cristian U ante la mirada atenta del jurado. Luego aclaró que todo se dio en el contexto de un separación que atravesó él con su ex mujer.

"Antes de esa separación tuve un conflicto muy grande con mi expareja, de lo cual tuvimos un percance muy fuerte, como dice en el audio, por eso yo no lo dejo pasar. No me hago el pavo, pero fue solucionado puertas adentro", explicó.

En ese momento Flor Peña aclaró que "en el audio se acusaban mutuamente de golpes, la chica lo acusaba a Cristian, y Cristian le decía: 'vos también, no sos una mosquita muerta', también se habían pegado".

Al escuchar esto, Cristian volvió a aclarar que todo ocurrió hace dos años y después de eso hicieron una relación de amistad para luego separarse. Dicha relación de amistad, aseguró que, continúa hasta hoy, "está intacta, está bárbara". Como ejemplo de eso, confesó que hace 20 días ella fue a verlo en el Cantando 2024 tras regresar a la Argentina desde Uruguay.

"Se quedó en mi casa a dormir porque se quedaba en lo de una amiga y la amiga no le respondía. Me dijo 'che, estoy viajando, llego a las 7'. Le dije 'yo 7 y media me voy, si llegás, quedate en casa, te dejo el apartamento'", recordó de aquel regreso de ella.

"Ahora lo filtraron. Cuál es la intención, no sé, porque ella salió en el programa justamente a decir que esto no le hacía bien. A mí tampoco no me hace bien, pero la pregunta es: ¿si puertas adentro esto se solucionó hace dos años, por qué sale hora si no fue hace dos semanas y no hubo denuncia", preguntó con tono de sospecha.

En todo este escenario, Flor Peña aclaró: "nunca está bueno escuchar que un hombre, por más que una mujer lo incite, por más que una mujer pueda ser violenta, responda con un golpe. Está bueno que te hayas dado cuenta que eso no te puede volver a pasar nunca más".

Ante esto, Cristian U aclaró que "la violencia no puede ser del hombre a la mujer y tampoco de la mujer al hombre". Más tarde reconoció que escuchar el audio que circuló es muy fuerte.

"Una cosa es cuando alguien lo pasa y lo está viviendo explotado de quilombos en la cabeza, como ahí estábamos. En ese momento yo tenía una situación horrible encima. Estaba pasandola mal de todos lados. Hoy estoy más tranquilo, hoy tengo otra situación, hoy la pude enderezar, y después de escuchar ese audio cuando se filtró, era una cuestión de decir: 'no lo quiero escuchar más', si a mi no me gustó lo que escuché, no me quiero imaginar el que no me conoce o el que lo está escuchando afuera", lamentó.

Finalmente, Cristian le pidió disculpas nuevamente y de manera pública por lo ocurrido. "Le he pedido disculpas y me ha pedido disculpas. Nos disculpamos, hoy se hizo público esto y también se lo pido públicamente. Era una cosa privada, que nos perdonamos, que dijimos: 'che, nos fuimos a la mierda, perdón'. Vos imaginate lo que pasa por acá en este momento, cuando escucho un tema de miedo, es un montón. Yo soy una persona muy irónica también y entiendo el juego, pero esto es un tema que también es una falta de respeto al decirle a ella que tiene miedo, una falta de respeto a ella", cerró contundente.