"Perdón Leo": los retratos que hicieron en las tortas de Bake Off se convirtieron en memes

Y sí. Si algo no perdonan las redes sociales son las "réplicas truncadas". Este miércoles en Bake Off Famosos, los participantes tuvieron que hacer la Prueba Creativa generando una gran galleta con la temática "Homenaje a los campeones del mundo". Algunos eligieron las situaciones entorno a la consagración de la Selección Argentina con la Copa del Mundo mientras que otros apelaron a figuras emblemáticas y desconocidas.

En este contexto, hubo cinco galletas que llamaron la atención de los seguidores del programa e incluso luego se convirtieron en memes. Se trata de las que hicieron Damián de Santo, Gastón Edul, Callejero Fino, Candela Molfese y Mariano Iúdica. Los rostros o acciones que llevaron con técnicas de pastelería fueron de Lionel Messi, Dibu Martínez, Lionel Scaloni, Diego Maradona y Lali Espósito.

"PERDÓN LEO"

Sin dudas uno de los participantes de la carpa que se llevó todas las miradas fue Callejero Fino quien eligió a Lionel Messi para retratar. Cuando le tocó hacer el rostro, él mismo se escandalizó por cómo lo estaba haciendo. "Perdón Leo", pidió tapándose la cara y pidiendo a Dios que él no vea el programa para que no advierta lo que hizo.

La foto elegida fue la de Messi besándo la copa . "Hice lo que pude", le aclaró al jurado y luego agregó: "Lo hice con mucho amor". Sin embargo inmediatamente Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis lo felicitaron. "Te metiste en una complicada, hacer el rostro y todo. La verdad que te la jugaste", lanzó Maru subrayando que "la estética está súper jugada". Ante esto, Christophe agregó: "la prueba está más que superada".

LA IMAGEN JUGADA

Una de las imágenes más jugada fue la que hizo Candela quien apostó a la escena del Dibu celebrando la atajada de uno de los penales de la final. "Era muy difícil replicar esta foto", señaló Christophe a lo que Damián agregó: "que tenga la estructura, que tenga el corte y se asemeje al rostro es un gran trabajo".

CON LA MEMORIA

Una de las imágenes que se hizo desde la memoria fue la de Gastón, quien apeló a recordar con su creación el momento en el que Scaloni se tapó el rostro con sus manos para llorar ante el triunfo de la Selección Argentina. Aquel día, Gastón le tocó cubrir la final en su rol de periodista y aún tiene presente en su memoria cómo fue aquel momento, minuto a minuto.

Luego eso lo plasmó en su galleta, orientado por la tradicional foto que en aquel entonces se hizo viral. Ante esto, el jurado destacó: "el relieve agarrando la cara... realmente se siente la emoción. Hiciste un gran trabajo".

OTRA DEL DIBU

Damián también apeló a dibujar al Dibu y si bien el resultado creativo estuvo bien logrado, los sabores no acompañaron. La foto que él eligió fue la del penal atajado con la pierna cuando se abrió "como araña" de brazos y piernas para atajar.

"Elegiste una imagen icónica. Está bien ubicada la pelota. La pata para arriba", lanzó Betular para luego preguntar si la hizo sólo o alguien lo ayudó. "Lo hice totalmente solo", aclaró Damián. Luego Maru destacó: "te vi trabajando, concentrado, nunca te vi así".

LA EMOCIÓN EN "UN CUADRO"

La imagen de Mariano Iudica fue la que más halagos recibió en la carpa. Él eligió la imagen compuesta que se hizo viral durante el Mundial que mostraba a Maradona y Messi juntos caminando de espalda.

"Es un cuadro muy naif. Me emocioné con el cuadro de Gastón y ahora la misma emoción me transmite un argentino que reflejó dos personas que son importantes... me dio escalofrío, la verdad", lanzó Christophe al momento de hacer la devolución y luego agregó: "por el trabajo estético te felicito".

Por su parte, Damián comparó el trabajo creativo "como una acuarela perfecta, hasta con el degradé". Ante esto, Maru subrayó: "está emocionante… la imagen habla... me transportó, no me importó la cookie, te felicito".

LA CANTANTE

A diferencia de sus compañeros, Vero Lozano eligió a Lali Espósito cuando cantó el himno nacional argentino. El resultado de esta obra fue definido por Maru como muy bien logrado. "La cookie está muy rioca, es muy difícil representarla y tiene la transmisión del ángel", aseguró.

Tanto esta imagen como las otras rápidamente se convirtieron en memes en la red social X (exTwitter).

