Cami Homs rompió el silencio tras los polémicos dichos de Lizy: ¿Qué dijo?

jueves, 7 de noviembre de 2024 20:46

Lizy Tagliani se vio envuelta en una nueva controversia luego de sus polémicos comentarios sobre Cami Homs en el programa "Susana Giménez" (Telefe). La conductora de "La Peña de Morfi" generó un fuerte revuelo tras lanzar varios dichos sobre la joven, lo que desató una ola de reacciones entre los seguidores.

Lizy hizo un descargo público en su programa radial, donde reconoció su error y pidió disculpas a la joven. La conductora de explicó que, en su intento de ser graciosa, no midió las consecuencias de sus palabras, y tras reflexionar sobre lo sucedido, consideró que había cometido un desacierto.

En su participación como invitada en el programa "Insiders", Cami Homs se refirió a la polémica generada por los comentarios de Lizy.

Según relató Homs, en el momento del incidente no se enteró, ya que estaba en plena grabación. “No escuché nada de lo que había pasado en el programa”, confesó. Sin embargo, al salir del estudio y revisar su teléfono, comenzó a recibir mensajes y fue ahí cuando se enteró de la controversia. "Me metí en las redes y me enteré de todo, lo busqué en YouTube", explicó.

Respecto a las palabras de Tagliani, Cami reconoció que Lizy tiene un estilo de humor bastante ácido y, aunque dijo entender su tono, dejó en claro que “se recontra pasó”.

Para finalizar, Homs reflexionó sobre cómo habría sido su reacción si hubiera escuchado el chiste en ese momento: “Lo que pasó es que me hiciste un chiste con algo que en su momento yo la pasé muy mal, y no es para nada chistoso”, cerró.