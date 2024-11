Bake Off Famosos eliminó otro participante y fue todo puras lágrimas

jueves, 7 de noviembre de 2024 00:00

Este miércoles, Bake Off Famosos estuvo marcado por la tensión, las lágrimas y un inesperado adiós en la competencia. Los pasteleros amateurs enfrentaron un reto especial, titulado "Homenaje a los campeones del mundo", que evocó la pasión por el fútbol y los recuerdos imborrables de los mundiales. Sin embargo, más allá de la competencia, fue una noche cargada de emoción, ya que uno de ellos fue el eliminado de la semana.

La velada comenzó con una primera mini prueba llamada "Pasión por el fútbol", en la cual los participantes tuvieron que dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, ni Damián De Santo, ni Eliana Guercio ni Gastón Edul lograron cumplir con las expectativas del jurado, fallando estrepitosamente en el desafío.

Luego llegó la prueba creativa, una de las más esperadas de la temporada. Los pasteleros amateurs tuvieron que demostrar su creatividad y destreza para recrear una escena memorable de un mundial usando únicamente galletas. Si bien cada uno aportó lo mejor de sí, el jurado finalmente decidió salvar a Eliana Guercio, quien mostró un nivel destacado de habilidad, dejando a Damián De Santo y Gastón Edul en un mano a mano.

Fue en ese enfrentamiento cuando Damián De Santo, con gran esfuerzo, tuvo que decir adiós a la competencia. El jurado, compuesto por Christophe Krywonis, Maru Botana y Damián Betular, tomó la difícil decisión de eliminar a Damián de Santo, quien generó las lágrimas de sus compañeros.

"Creo que hice un esfuerzo para llegar hasta acá", expresó Damián al abandonar la carpa de Bake Off Famosos. "La crítica es constructiva, amo comer, cocinar… acá incursioné en lo dulce y me picó el bichito de cocinar", agregó con una sonrisa a pesar de la tristeza.

El sentimiento de tristeza y camaradería se apoderó de todos los presentes. Christophe Krywonis no pudo evitar la emoción: "Te quiero tanto, me emocionas. Me da mucha pena verte irte", le dijo al actor, quien rápidamente se ganó el cariño del público y de sus compañeros. Damián Betular también destacó su buen ánimo y su actitud positiva durante todo el certamen: "A todos les digo que tienen que tener un Damián en sus vidas, nunca está de mal humor, con ganas de seguir adelante… es una competencia de pastelería que te dejó afuera", comentó.

La conductora del programa, Wanda Nara, no pudo contener las lágrimas al despedir a De Santo: "Cuando te dije galán no me equivoqué… sos todo lo que está bien", expresó entre sollozos.

La eliminación de Damián De Santo marcó un punto de inflexión en Bake Off Famosos. El actor se ganó el corazón de sus compañeros y del público con su carisma, buen humor y esfuerzo constante.