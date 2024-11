"Me estoy volviendo loco": Edul explotó en Bake Off Famosos y sorprendió a todos

miércoles, 6 de noviembre de 2024 00:00

Este martes, Bake Off Famosos (Telefe) vivió un momento de tensión inesperado cuando los participantes se enfrentaron a una compleja prueba creativa que los puso a prueba más allá de lo esperado. En esta ocasión, los famosos debían preparar seis empanadas acompañadas de una salsa y un repulgue creativo. Lo que parecía un desafío sencillo se transformó en un verdadero dolor de cabeza para más de uno, y el reconocido periodista deportivo, Gastón Edul, no fue la excepción.

Edul, quien había mostrado hasta entonces su lado más relajado y dispuesto en la competencia, no pudo ocultar su frustración al verse superado por el reto. Con el tiempo corriendo en su contra y las empanadas lejos de quedar como él había planeado, el conductor estalló: "¡Me estoy volviendo loco!", confesó.

La presión del desafío era palpable, y a pesar de su esfuerzo, Edul no logró realizar la prueba tal como se le había solicitado. Visiblemente preocupado por no cumplir con los estándares del jurado, el periodista recurrió en varias ocasiones al apoyo de sus compañeros, quienes, al verlo tan abrumado, no dudaron en tenderle una mano para que pudiera seguir adelante.

Con mucho esfuerzo y determinación, Edul logró terminar la prueba, aunque no sin algunas dificultades en el camino. Finalmente, presentó su trabajo al jurado, quien evaluó con rigurosidad sus empanadas, la salsa y el repulgue creativo.