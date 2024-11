Las "botineras" de la carpa de Bake Off Famosos revelaron un inesperado dato: ¿Qué pasó?

miércoles, 6 de noviembre de 2024 00:00

En uno de los momentos más reveladores de Bake Off Famosos (Telefe), dos de las participantes y la conductora, Cami Homs, Eliana y Wanda Nara, protagonizaron un ida y vuelta que sorprendió a todos. La conductora, aprovechando que las participantes compartían mesada, decidió acercarse a ellas y abrir el juego sobre el mundo de las "botineras" y sus experiencias siendo esposas de futbolistas.

Wanda, conocida por no tener filtro a la hora de hablar, hizo una pregunta: “¿Se enteraron de alguna fiesta clandestina?”. En ese momento, la conversación dio un giro inesperado, y las participantes compartieron algunos detalles de sus vidas personales.

A pesar de la intriga de la pregunta, las "botineras" se mostraron muy seguras respecto a sus parejas, asegurando que confían plenamente en ellos. No obstante, Wanda, quien no se detiene ante nada, insistió en querer conocer más detalles sobre las vivencias privadas de las mujeres, y ellas no dudaron en responder.

Sin embargo, Eliana, notoriamente más reservada y algo incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación, intentó cambiar de tema rápidamente. Fue en ese momento cuando Cami Homs, sin rodeos y con tono tajante, lanzó otra pregunta que dejó a todos sorprendidos: “¿Arruinaste alguna pareja?”.

Wanda, con su característico desparpajo y humor, respondió sin dudar: “No, porque siguieron”. Todos quedaron sin palabras en la carpa y escucharon atentamente la conversación de las famosas.