Elba Marcovecchio sobre Jorge Lanata: "es un milagro"

miércoles, 6 de noviembre de 2024 00:00

"Jorge es un milagro". Con esas palabras, Elba Marcovecchio definió el momento que atraviesa su esposo, Jorge Lanata, quien sigue en Terapia Intensiva pero va mostrando signos de recuperación. La abogada ofreció una actualización sobre el estado de salud de su marido y destacó la fortaleza y resiliencia frente a los complicados diagnósticos que ha enfrentado en los últimos meses.

"Jorge es un milagro por cómo está en lo relativo a la isquemia intestinal. Realmente cuando pasamos la isquemia intestinal, el hospital puso todo su esfuerzo, pero fue un momento muy difícil, muy crítico, y Jorge, como lo han dicho las notas, es un gladiador", expresó en LAM (América).

La isquemia intestinal había puesto en riesgo su vida, y según su esposa, los esfuerzos del equipo médico fueron fundamentales para superar esa etapa crítica.

Aunque Lanata sigue en terapia intensiva, su esposa expresó que su recuperación está avanzando. "Está bastante recuperado, por supuesto que todavía está en terapia intensiva y eso marca que falta un poquito", comentó. A lo largo de la conversación, Elba subrayó la importancia de tener paciencia, un concepto con el que ya está familiarizada. "Yo ya estoy muy acostumbrada a la palabra paciencia", indicó.

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA

Uno de los aspectos más destacados en la entrevista fue la referencia a la rehabilitación neurológica que Lanata deberá enfrentar en los próximos meses. Marcovecchio detalló que este será un proceso largo, pero aseguró que "Jorge no sufre". De hecho, reveló que tras consultar con el neurólogo y psicoanalista Mario López Rossetti, éste le brindó un alivio al confirmar que, aunque Lanata experimenta dolor físico, no está sufriendo emocionalmente durante su recuperación. “Lo que me dijo López Rossetti me volvió el alma al cuerpo: ‘Jorge no está sufriendo, Jorge no sufre’”, expresó, destacando lo reconfortante que fue esa noticia.

En cuanto a comentarios que dan cuenta que él ya está bien y lúcido, Marcovecchio manifestó su malestar por algunas interpretaciones incorrectas. “Lo último que él querría es que públicamente se hablara de que no está a 100 puntos”, señaló, haciendo referencia a ciertos titulares que aseguraban que Lanata ya estaba totalmente lúcido y funcionando con normalidad.

Según su esposa, estar lúcido no solo implica hablar o “fonar” (término utilizado por los médicos), sino también estar completamente conectado con la realidad y ser consciente de su entorno. “Jorge es un tipo tan brillante que hasta en este estado dice cosas maravillosas”, afirmó con orgullo.

Finalmente, Elba compartió una tierna anécdota que reflejó la humanidad de su marido en su proceso de recuperación. Relató que un día Lanata, la confundió con Nélida, la mujer que lo cuidaba, pero con un gesto que le dio mucha ternura: le dijo que ella era “la más linda de las enfermeras”. “La cara de él es distinta cuando me mira como Nélida. A mí me llena de ternura”, contó.

La entrevista de Elba Marcovecchio, cargada de emoción y amor por su esposo, dio cuenta de la complejidad del proceso de recuperación de Jorge Lanata. Sin embargo, el mensaje final fue claro: el periodista, a pesar de los desafíos, sigue adelante con la misma fortaleza y voluntad de siempre. "Jorge va a estar bien, hay que darle tiempo", concluyó.