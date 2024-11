"Todo vuelve": la vendetta menos esperada de Christophe Krywonis a Vero Lozano

martes, 5 de noviembre de 2024 00:00

Vero Lozano es una de las participantes de "Bake Off Famosos" y en los últimos programas, estuvo bajo la mira del jurado por "tramposa". Christophe Krywonis se lo hizo notar y hasta habló de una vendetta con una frase particular.

Wanda Nara acotó: "¡qué rencoroso que sos!" y le preguntó a la conductora de "Cortá por Lozano" qué le hizo al jurado. A lo que él se adelantó: "tantas cosas..." y Vero seguía asombrada.

Christophe le recuerda a Vero que “todo vuelve” y que alguna vez ella le jugó una mala pasadauD83DuDD25¿Qué pasó? uD83DuDE32

uD83CuDF69 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/peTqfijjob y reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/gLX965S3WQ — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) November 5, 2024

"La verdad... no me acuerdo chicos. Yo tengo memoria a corto plazo. No sé... pero confío más en él que en mí", destacó. Y ante el jurado, confesó: "mi memoria es muy frágil ante ciertas cosas". Y el chef dijo: "trabaja todos los días... es muy difícil que se acuerde".

Vero sólo deslizó una hipótesis: "supongo que vino un día al programa y le hicimos hacer alguna prueba en otro Bake Off. ¿Él hizo otro Bake Off? Sí, por eso", destacó entre irónica y desconcertada.