“Fui muy desubicada”: Lizy Tagliani se disculpó con Camila Homs por el exabrupto en el programa de Susana

lunes, 4 de noviembre de 2024 11:29

Lizy Tagliani reconoció que cometió un grave error este domingo cuando participo en el programa de susana en un concurso de pareja junto a Camila Homs, afirmando: “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total.” Al referirse a lo que se filtró, aclaró que no decía "cornuda", sino "argoll...". Tras el incidente, se comunicó con el productor para que le enviara un mensaje a Camila Homs, a quien pidió disculpas, mencionando que “está en todo su derecho de no aceptarlas”.

Reflexionando sobre su comportamiento, Lizy dijo: “Me puse en modo rival... Fui muy desubicada”, y se preguntó: “No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea.” Se sintió avergonzada al pensar que, a pesar de haber tenido una buena relación con Camila, había sido irrespetuosa. “Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que fue muy amorosa conmigo”, expresó.

Habla Lizy, después de darle a Cami Homs pic.twitter.com/r3DxE9yJDL — Guido Zaffora (@GZaffora) November 4, 2024

Lizy también comentó su angustia, diciendo: “Es horrible que uno se lo desayune y le diga de todo sin confianza.” Reconoció que debería haber tenido más cuidado y lamentó no haber podido “dar la vuelta”. En su reflexión final, afirmó: “No puedo decir que no fui yo, ya que lo fui.” Esto la llevó a considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional, cuestionándose: “¿será que tengo que ir con un profesional?”