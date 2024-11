Betular renunció a Olga y habló de su futuro laboral

lunes, 4 de noviembre de 2024 00:00

Damián Betular, el pastelero estrella argentino, anunció su salida de Bake Off Famosos y del stream de Olga. En una entrevista contó losdetalles de una gran propuesta laboral en España de la que dio detalles.

"Hoy me fui de Olga porque, gracias a Dios, es el segundo año que tengo un compromiso que me voy a hacer, que es Bake Off Famosos España", reveló este domingo a Team Ubfal.

Al respecto, aclaró: "Estoy muy feliz en Olga, soy muy agradecido y lo digo cada vez que puedo, y soy muy agradecido del espacio que me dieron".

Finalmente, habló de un grupo entrañable al que le tomó cariño durante su participación en el certamen de pastelería en Argentina: "Tengo un triángulo que quiero mucho, que son Maru Lozano, Damián de Santo y Mariano Iúdica. Son todos un amor, yo los conocí en el trabajo".