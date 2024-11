Arturo Puig recordó a Selva Alemán con una foto cargada de fe

lunes, 4 de noviembre de 2024 00:00

Hace dos meses, los ojos de Selva Alemán se cerraron para siempre y el dolor sigue presente en la vida de su esposo Arturo Puig. En su memoria siguen presente los recuerdos de su presencia y por eso este domingo decidió compartir una foto muy mística del homenaje que le hizo la comunidad mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó una foto donde se la ve sonriendo y a su izquierda la imagen de la virgen de Guadalupe. Además está la imagen de dos calaveras en memoria del Día de todos los muertos, tradición viva en México.

“Muchas gracias a la embajada de México por el homenaje a mi amada Selva. Y, a la señora embajadora por su calidez y amabilidad”, escribió en el posteo que hizo en Instagram. Rápidamente el posteo tuvo miles de Me Gusta y mensajes de fuerza para el actor.

Arturo Puig compartió más de 50 años de su vida con Selva Alemán. El 3 de septiembre último falleció tras descompensarse en el barrio de Belgrano. Aquel día en la mañana recibió atención médica en su casa por una dolencia en el estómago pero más tarde se conoció que estaba sufriendo un infarto. En la tarde el mismo se concretó con crudeza y si bien logró ser trasladada en ambulancia a la clínica Zabala, terminó muriendo a los 80 años.

Recientemente, en una entrevista a La Nación, el actor confesó: "Es muy difícil. La verdad me cuesta mucho. No puedo creer que Selva, el amor de mi vida, no esté más y que no la vea. Llego a casa y siento que ella va a estar como siempre o miro un poco de televisión y me doy vuelta para hacer un comentario y no está. Es muy duro porque hace más de 50 años que estábamos juntos en la vida y muchas veces también en el escenario. Teníamos una relación muy buena más allá de que nos hemos peleado como todas las parejas. Pero nos llevábamos muy bien, nos divertíamos mucho juntos, así que la extraño. Es inconmensurable el dolor. Además, ella era el centro de la familia para mis hijos y mis nietos. Para mí y para todos fue una sorpresa".