Yanina Latorre contó todo sobre la noche explosiva de Wanda y la China Suárez

sábado, 30 de noviembre de 2024 00:00

Tras el explosivo encuentro entre Wanda Nara y La China Suárez en presencia de Mauro Icardi y L-Gante en un boliche, Yanina Latorre dio detalles de cómo fue el encuentro del que habla todo el mundo. "Para entrar del Garden a La Tequila hay un pasillito; vos abrís la puerta y entras", dijo para arrancar en LAM.

"Mauro tenía dos mesas reservadas y hay un VIP que es muy chiquitito. El negocio del VIP no es que vayan famosos, porque ellos quieren que se venda alcohol", agregó.

uD83DuDE44 Más TÓXICOS no se consigue: Wanda, L-Gante, Mauro y la China JUNTOS EN LA COSTANERA



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/5M0ZfUnwoJ — América TV (@AmericaTV) November 29, 2024

En este sentido, detalló: "Todas las personas que me mandaron imágenes son medias cho... No te puedo grabar porque si el gallego me ve, me mata. Te sacan la grabación porque a Tequila no le interesa esto que está pasando ahora".

Según manifestó, "Mauro no sabía que iba La China, ni La China sabía que iba Mauro. Entra La China, que estaba cerca del VIP; Wanda tenía que hacer el show completo, sale con Pochi y con L-Gante".

En este sentido, "cuando entras al boliche, te ponen un sello en una mano que se ve con la luz negra. A Pochi le costó entrar porque con el escándalo casi no la dejan pasar".

Finalmente, agregó: "Wanda y L-Gante entran al VIP, sin el sello; como alguien los vio, los invitaron a retirarse. Duraron 20 minutos, les pidieron que se retiren".