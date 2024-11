Nicole confirmó que vio ovnis: “Me fui corriendo al auto para ver si lo alcanzaba”

sábado, 30 de noviembre de 2024 12:30

Nicole Neumann compartió en el programa La Noche Perfecta, conducido por Sebastián Wainraich en El Trece, un relato sobre un supuesto avistamiento de ovni en su campo de Exaltación de la Cruz, según publicó el sitio Paparazzi.com

La historia comenzó con advertencias de los empleados que trabajan en el campo de Neumann. “Me venía avisando la gente que trabaja en el campo, que andaba un ovni, que lo vieron los de la guardia del barrio y otros vecinos que viven por ahí”, relató la modelo.

Nicole admitió que no le prestó demasiada atención a los comentarios: “Yo decía ‘bueno, no sé’, porque no es algo en lo que crea, pero tampoco en lo que no creo”.

Sin embargo, el escepticismo inicial dio paso a la curiosidad cuando los testimonios comenzaron a acumularse. "El universo es demasiado grande, nos puede dar muchas sorpresas", reflexionó sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

el casero irrumpió con una noticia que cambió la atmósfera del lugar: “Está el ovni, ¿lo quieren venir a ver?”. Según Nicole, el hombre lo dijo con la tranquilidad de quien ya había presenciado el fenómeno en otras ocasiones.



“Mis hijas más chicas venían llorando. Y estaba la cosa con luces arriba del granero”, describió.

“Me fui corriendo al auto para ver si lo alcanzaba”, recordó. Sin embargo, el ovni parecía tener otros planes. “Ahí se empezó a ir más rápido y se perdió atrás de los árboles”, concluyó la modelo.