Marley habló de su relación con Santiago del Moro: “Él es bastante particular"

Marley y Santiago del Moro son dos de los referentes de Telefe, pero su relación no es buena. Desde el canal, no es la primera vez que se refiere al conductor de Gran Hermano como una persona ‘particular’, y esto ha sido reafirmado por su colega.

Consultado desde LAM, el platinado soltó: “Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario)… él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘pasó a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido”.

Marley continuó: “Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo. Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado”.

Lejos de terminar ahí, siguió: “Yo siempre con la mejor… pero la otra vez, en los Martín Fierro vi que nombrada a todos… a Susana, a todos… y la gente me decía ‘no te nombró’, y yo decía que no puede ser, pero capaz que está enojado por algo”.

“A mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él… pero si ustedes me preguntan por eso es porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado”, resumió el conductor.