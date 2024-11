La fuerte actitud de Iliana Calabro ante una posible cena familiar con Barbano

sábado, 30 de noviembre de 2024 00:00

Se destapó una fuerte interna entre la familia de Marina Calabró y Rolando Barbano cuando el periodista se cruzó en medio de una nota con la hermana de su novia, Iliana, y evitó saludarla, según publicó el sitio Primicias Ya.

Es que según se conoció, Marina habría preparado un encuentro entre su hermana Iliana, su madre Coca y Rolando Barbano para este sábado por la noche de forma íntima.

Las cosas se complicaron cuando el cronista Oliver Quiróz habló a través de mensajes con la actriz, quien no se mostró entusiasmada con el plan.

"No sé nada, no fui comunicada de nada así que yo me quedo en mi casa", fueron las palabras de Iliana dejando en claro que de existir una reunión, no fue invitada por su hermana.

Iliana Calabró vivió un incómodo momento frente a las cámaras de LAM (América TV) cuando se cruzó con la actual pareja de su hermana, Rolando Barbano.

Todo surgió cuando el cronista Rodrigo Bar le pidió a Barbano hacer una nota, el periodista siguió de largo y ahí se cruzó con Iliana, quien estaba saliendo de la productora Kuarzo y él estaba ingresando.