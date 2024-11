Conmoción por la muerte a los 44 años de un ex baterista: los detalles

sábado, 30 de noviembre de 2024 12:27

El mundo del rock está de luto tras la trágica muerte de Bob Bryar, el baterista que pasó más tiempo en My Chemical Romance. Bryar fue encontrado sin vida el martes 26 de noviembre en su residencia de Tennessee, aunque la noticia fue divulgada este sábado por TMZ. Según los informes iniciales, las autoridades no han encontrado indicios de violencia o delito, descartando la posibilidad de un crimen. Sus pertenencias, incluidos instrumentos musicales y armas, se encontraban intactas, lo que sugiere que la causa de su muerte no fue violenta.

El cuerpo de Bryar fue hallado en un avanzado estado de descomposición, lo que indica que llevaba varios días fallecido antes de que fuera encontrado. Las autoridades también confirmaron que el Departamento de Control Animal intervino en la escena, rescatando a dos perros que se encontraban en la vivienda. Aunque la causa oficial de la muerte aún está bajo investigación, los detalles preliminares apuntan a que no hubo factores externos involucrados.

La última vez que fue visto con vida fue el 4 de noviembre, lo que dejó un vacío de más de tres semanas hasta que se descubrió su fallecimiento.

BOB BRYAR EN MY CHEMICAL ROMANCE

Bob Bryar fue una pieza clave en My Chemical Romance, una de las bandas más influyentes de la escena de rock alternativo de la década de 2000. Se unió al grupo en 2004, reemplazando al baterista original, Matt Pelissier, justo después del lanzamiento del exitoso segundo álbum del grupo, Three Cheers for Sweet Revenge.

Aunque Bryar no tocó en ese disco, apareció en todos los videos musicales y el material promocional relacionado, marcando el inicio de una etapa dorada para la banda. Su llegada coincidió con el ascenso meteórico de My Chemical Romance, que rápidamente se consolidó como uno de los grupos más influyentes en el panorama del rock alternativo. La banda se convirtió en un referente, especialmente entre los jóvenes de la época, con su estilo único que fusionaba punk, emo y rock gótico.

Bryar permaneció en la banda durante varios años, participando en el aclamado álbum The Black Parade (2006), que es considerado uno de los discos más representativos de la década. Durante su tiempo con My Chemical Romance, Bryar ayudó a definir el sonido de la banda y contribuyó a su estatus de icono del rock moderno.

Bob Bryar dejó una marca indeleble en el mundo de la música, y su pérdida deja un vacío significativo para los fans de My Chemical Romance y del rock alternativo en general. La banda y sus seguidores lamentan profundamente su partida, recordando su legado como parte fundamental de la historia del grupo.