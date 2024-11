Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi se fueron juntos de un boliche

sábado, 30 de noviembre de 2024 00:00

Tras la escandalosa noche que vivieron Wanda Nara y la China Suárez, un periodista de Intrusos aseguró que Eugenia y Mauro Icardi pasaron la noche juntos.

Guido Záffora acopió información de una velada ardiente, que se inició en la disco Tequila, de la Costanera Norte.

“Se habrían ido al mismo hotel de Callao y Libertador donde la China estuvo con Rusherking. Habrían pasado la noche juntos". El periodista perjura que la blonda y el delantero pernoctaron, según publicó el sitio Paparazzi.com.

En todo ese entuerto, se filtró la amenaza que le habría expresado Wanda a María Eugenia en Gardiner: "No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila, te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Pasó mucho tiempo, y podés hacer lo que quieras. Buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián (L-Gante), lo que te hizo Pampita no es nada al lado de lo que te voy a hacer yo".