Yanina Latorre reveló una importante novedad sobre un reality muy famoso

viernes, 29 de noviembre de 2024 00:00

La nueva edición de un reality tendrá un ingrediente que sorprenderá a muchos seguidores. Se trata de Gran Hermano 2024 y fue la propia Yanina Latorre quien brindo una gran revelación en LAM (América TV). "Un zoológico", lanzó la rubia sobre el curioso cambio que tendrá el programa.



"Quiero compartir algo nuevo que se viene en la casa. Me acaba de llegar de una de las pelotas que no es Santiago del Moro, es más arriba", comenzó diciendo la panelista, quien está reemplazando momentáneamente en la conducción a Ángel de Brito.



"Parecería que van a montar cubículos en diferentes lugares de la ciudad y van a encerrar ahí los participantes para que la gente pase y los vea. Y ellos no puedan ver a la gente".

Inmediatamente, Fefe Bongiorno informó: "No sé acá, pero se ha hecho en Brasil. Se hace siempre en un shopping, la casa de vidrio. Se hace un poquito antes de empezar el programa, cuatro participantes conviven una semana y la gente los ve ahí en un shopping".

"Podría ser por votación, no se sabe si del público o de los propios participantes", sumo Yanina sobre quiénes podrían estar en esos cubículos.