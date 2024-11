Wanda Nara, feliz: "quiero gritar la noticia"

viernes, 29 de noviembre de 2024 00:00

Wanda Nara se mantiene en el ojo de la tormenta. Su vida profesional atraviesa un momento de éxito gracias a su rol como conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y su participación en Love is Blind (Netflix), pero el ámbito personal parece mucho más convulso. En las últimas semanas, su nombre ha sido noticia debido a los conflictos legales con su exmarido Mauro Icardi y su nueva relación con el cantante L-Gante. En medio de esta vorágine, la mediática sorprendió a sus seguidores con un posteo misterioso que dejó muchas preguntas sin respuesta.

En su cuenta de Instagram, Wanda escribió: "Quiero gritarrr la noticia. Estoy Felizzzz. Mañana lo comparto", acompañando el mensaje con un emoticono de un corazón atravesado por una flecha, uno de los símbolos más populares asociados al amor. ¿Se trata de una novedad sobre su vida sentimental? ¿Un anuncio relacionado con su relación con L-Gante o con su situación con Icardi? Mientras sus seguidores especulaban, la respuesta terminó siendo completamente diferente.

CAMBIO RADICAL DE LOOK

Lejos de compartir alguna noticia vinculada a su vida amorosa o profesional, Wanda decidió hacer algo mucho más personal: un cambio de look. Tras 16 meses con el cabello castaño, la empresaria y conductora optó por regresar a su clásico rubio, color que la acompañó durante años y que la consolidó como un ícono de estilo. “La rubia de siempre”, escribió en sus redes sociales, compartiendo las primeras imágenes con su nueva cabellera.

La transformación no pasó desapercibida. Los seguidores de Wanda reaccionaron rápidamente, halagando su nuevo look. “Te queda genial Wanda”; “Te queda hermoso”; “Volvió la rubia queen”, fueron algunos de los comentarios más populares. Además, su estilista de confianza, Kennys Palacios, celebró la vuelta al rubio con un mensaje que hizo referencia a la nostalgia: “Siempre se vuelve al viejo amor”. La conductora de Bake Off Famosos, Maru Botana, también dejó un cariñoso comentario con el emoji de un corazón.

Por su parte, L-Gante, quien mantiene una relación con Wanda, no dudó en dejar su huella en la publicación con un emoticono de corazón rojo, confirmando que el cambio fue del agrado del cantante de cumbia.