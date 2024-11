Wanda desmintió la pelea con La China Suárez en un restaurante: "me acerqué a saludar"

viernes, 29 de noviembre de 2024 21:24

Tras un polémico encuentro entre Wanda Nara y la China Suárez en un restaurante de la Costanera Norte, la conductora de *Bake Off* dio declaraciones a la prensa.Se trató de una noche explosiva en la que ella iba acompañada de L-Gante, y en la que además Mauro Icardi también estuvo presente.

De acuerdo con los testigos que iban saliendo, hubo un fuerte intercambio entre ambas, lo que Nara desmintió ante la prensa. "Me tengo que ir temprano porque mañana mis hijas tienen un campamento", dijo la empresaria al ser abordada por los periodistas, acompañada del cantante de RKT.

"Quizá queda raro cuando la gente habla de cerca y hay mucho tumulto", aseguró él al responder por el tono en que se habrían dado los cruces en el local gastronómico.

Luego explicó: "Yo me acerqué a hablar con la China porque trabajamos juntas y la saludé". Al ser consultada por el cruce, respondió: "Yo no he visto ningún conflicto, eso es lo que habla la gente para lo mediático".

¿Hubo gritos?, interrogó el notero: "No, no", respondió Elian.

Acto seguido, Wanda, desde el asiento de la camioneta, respondió a los comentarios de un posible conflicto: "No pasó eso, me acerqué a saludar, sí, sí, buena onda. Las amigas, todo bien. Muy buena onda, yo ya había hablado con ella por teléfono".

Según manifestaron los presentes, Wanda se enojó con una persona que estaba grabando todo, y Wanda confirmó: "Nos estaban grabando, le saqué el teléfono a una chica y Elian le borró el video. Con Icardi, me hablo todos los días por mis hijos".