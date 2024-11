Qué dijo la ex de Enzo Fernández sobre el romance del jugador con Nicki Nicole

viernes, 29 de noviembre de 2024 00:00

Valentina Fernández rompió el silencio y se refirió a la nueva pareja de su ex marido. La joven visitó el ciclo de Ángel de Brito en el streaming Bondi, y allí respondió qué opina acerca de los rumores que rodean a su ex con otras famosas como Nicki Nicole, según publicó el sitio Ciudad.com



“Yo ya me separé. Él puede hacer su vida, puede hacer lo que quiera”, dijo ella muy tranquila ante las preguntas del periodista.

Tratando de corroborar si Fernández está en pareja con Nicki Nicole, Juli Argenta ensayó una pregunta sobre la soltería del futbolista y Valentina lee contestó: “Creo que sí. Pero bueno, no lo voy a saber. Eso ya es un problema de él”.

Además, Valentina contó que, cuando su abuela le vino con un chimento sobre Enzo, ella la paró en seco. “Le dijo ‘no te metas en parejas ajenas’ Ella ve la tele y me dijo, y yo le dije que no se meta en relaciones ajenas”.

Dalma Maradona le preguntó si ella se sentía libre de formar una pareja y la joven contestó que “espera que sea igual del otro lado”, al tiempo que contó que “espera tener cinco hijos”, aunque no aclaró más al respecto.