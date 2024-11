El romance de una hija de Marcelo Tinelli con un conocido futbolista internacional

viernes, 29 de noviembre de 2024 00:00

Juanita Tinelli se convertiría en una nueva botinera Tras conocerse la noticia de que la joven habría terminado su relación con Mija Mamruth, el sitio Paparazzi publicó que estaría comenzando un romance con un futbolista compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Los rumores sobre su nuevo vínculo amoroso revolucionaron las redes.

La hija de Marcelo Tinelli confirmó en una charla informal que ya no está en pareja. En el programa LAM, revelaron detalles sobre quién sería el deportista que le robó el corazón. Según contaron, Juanita estaría relacionada con Federico Redondo, jugador argentino del Inter Miami.

Federico Redondo, de 21 años, no es solo compañero de Messi en el equipo estadounidense, sino también hijo del exfutbolista Fernando Redondo, una leyenda del fútbol argentino. “Ella se estaba viendo con el hijo de Redondo que juega en el Inter de Miami, inclusive en Estados Unidos los habían visto juntos", revelaron en el programa

En la misma línea, una fuente cercana agregó: "Ella me confirmó que tuvo una noche con él. Me dijo ‘no pongas nada porque fue una noche’. Me dijo solo una noche, nada más”.