Bake Off Famosos: quién fue el nuevo eliminado del reality

Fue una competencia difícil y muy reñida. Bake Off Famosos despidió a un competidor en el programa que se vio este miércoles en la noche por Telefe. La competencia puso a los participantes frente a un difícil desafío, de los cuales tres quedaron en la cuerda floja: Damián De Santo, Nacho Elizalde y Gastón Edul.

Todos los participantes tuvieron que superar una prueba creativa que implicaba hacer un ramo de flores con cupcakes. Entre todos los que se presentaron, Camila Homs fue el mejor logrado con un ramo casi perfecto donde no sólo combinó sabores sino también diseños casi perfectos de flores. Por eso consiguió el delantal celeste.

Cami Homs se llevó el delantal del pastelero estrella otra vez ?

Lejos de esto, los tres peores fueron los realizados por Nacho Elizalde, Gastón Edul y Damián De Santo, de los cuales la producción del actor fue el menos peor y por eso fue salvado. La final quedó cabeza a cabeza por los dos primeros. Sin embargo Nacho era el que tenía todas las de perder porque había pegado el "faltazo" en el programa anterior.

Por ello, este miércoles, el jurado compuesto por Christophe Krywonis, Damián Betular y Germán Martitegui lo sentenció a abandonar la carpa. "De manera muy justa creo que me tengo que ir yo, no por la cocinada sino porque falté. Al faltar, el resto hizo más pruebas que yo", expresó para luego entre bromas lanzó: "la única manera que se podía quedar Edul era que yo faltara".

Al momento de despedirlo, Christophe destacó que los cupcake que hizo Nacho "le gustó a todos". "Podemos criticar que no estuviste en las otras pruebas y eso es triste", expresó el jurado.

"Me quiero morir. Todos saben lo que me importanta esta competencia, quería ganar, todo lo que disfruto y el esmero que le pongo. Me tenía que ir porque sino era injusto para todos", aclaró Nacho.

Mirá el video: