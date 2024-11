"Separados al nacer": Darío Barassi compartió una foto con su doble de riesgo

miércoles, 27 de noviembre de 2024 00:00

Darío Barassi, uno de los actores más queridos de la televisión argentina, está protagonizando una nueva ficción que promete dar que hablar: Gutiérrez is Mai Neim, que llegará a Disney+ en 2025. En esta serie, Barassi interpreta a un comisario que, en varias escenas de acción y momentos complicados, cuenta con la ayuda de un doble de riesgo, quien es tan parecido a él que incluso podría confundirse con su "gemelo".

Este martes, Barassi compartió en su cuenta de Instagram una foto con su doble de riesgo, mostrando lo mucho que se divierte con esta experiencia. En la imagen, ambos están abrazados de espaldas, luciendo la misma ropa, y resaltando los notables rasgos físicos que los hacen casi indistinguibles: la pelada, la barba y el perfil son casi idénticos.

"WOOOOOOOOWWWWWW. Doble de riesgo te amooooo", escribió el sanjuanino junto a la foto. La publicación fue un éxito inmediato, acumulando miles de "Me gusta" y desatando una avalancha de comentarios divertidos de sus seguidores, que no tardaron en notar el sorprendente parecido. Algunos de los comentarios más destacados fueron: "¡tenés un gemelo!", "separados al nacer", "me muero, ¡2 Barassi!", y "sos el que tiene el cinturón bien puesto".

La serie Gutiérrez is Mai Neim es una de las grandes apuestas para el 2025 de Disney+, y Barassi se muestra emocionado con su participación, especialmente con la ayuda de su doble, quien ha jugado un papel clave en las escenas de riesgo. Con su habitual simpatía y buen humor, Barassi no dejó pasar la oportunidad de hacerle un homenaje a este "doble" que lo acompaña en su travesía cinematográfica.