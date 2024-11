Luisana Lopilato habló de su ausencia en la gira de Erreway

miércoles, 27 de noviembre de 2024 15:10

Este lunes Felipe Colombo, Benja Rojas, Camila Bordonaba revolucionaron las redes sociales tras anunciar el regreso de Erreway, la banda argentina reconocida en el mundo entero, producto de la serie juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena.

Sin embargo, también llamó la atención que Luisana Lopilato, quien interpreto a Mia Colucci, no formara parte del esperado regreso. La actriz utilizó sus redes sociales para explicar la razón.

"Hola a todos, sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos, me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles", comenzó Lopilato en su cuenta de TikTok.

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", sugirió, algo que le devolvió la esperanza a los fanáticos nostálgicos.

La actriz reveló que tiene su agenda llena con futuros proyectos: "Básicamente es por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película, en mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar".

"Estoy con mucho trabajo, son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada. Ustedes saben que Mía Colucci, Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes", dijo sincera.

Y finalmente, le deseo lo mejor a sus compañeros en esta nueva etapa: "Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y bueno yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper".