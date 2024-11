Los participantes de Bake Off se juntaron a cenar: quiénes fueron

martes, 26 de noviembre de 2024 00:35

Este lunes por la noche, los participantes de Bake Off Famosos se reunieron para disfrutar de una cena en la casa de uno de los integrantes del grupo, demostrando que la camaradería y la amistad que se forjaron en el reality de Telefe siguen más vigentes que nunca, a pesar de que las grabaciones ya han finalizado. A través de las redes sociales, los seguidores del programa pudieron ver una serie de videos que captaron los momentos más divertidos y entrañables de la reunión.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Cande Molfese, Nacho Elizalde, Verónica Lozano, Eliana Guercio, Gastón Edul, Mariano Iúdica y Camila Homs. Todos ellos se reunieron alrededor de una larga mesa, donde no pudo faltar un delicioso asado, compartiendo risas y anécdotas de su paso por el programa.

En las imágenes publicadas, se ve a los ex concursantes disfrutando de una velada distendida, con la televisión encendida, sintonizada a Bake Off Famosos, donde este mismo lunes se emitió el capítulo que incluyó la eliminación de Eliana Guercio, quien, pese a su salida del programa, mostró en los videos de la noche que mantiene una excelente relación con sus ex compañeros.

Además de las escenas de la cena, las historias de Instagram compartidas por los participantes mostraron momentos de pura diversión, con risas, bromas y hasta saltos entre los amigos, evidenciando la buena onda que sigue presente entre ellos, más allá de la competencia. Este tipo de encuentros no solo resalta el espíritu de camaradería que prevaleció en la competencia, sino también la cercanía que algunos participantes lograron mantener más allá del programa.