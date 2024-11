"Es un tema...": Pampita tajante con Moritán

martes, 26 de noviembre de 2024 18:08

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain participó de un viaje a Tailandia junto a Jimena Barón, Zaira Nara y Julieta Poggio para asistir al evento internacional de una reconocida joyería y, en este contexto, hizo referencia a su presente amoroso.

La modelo aseguró que la pareja de Zaira Nara, es amigo y colega de su novio, Martín Pepa. Aunque, luego de ser consultada por la palabra “novio”, no se mostró muy feliz. Inconscientemente, Ardohain reveló que, con Pepa, se están “conociendo”.

La modelo, además, fue consultada por la posibilidad de formalizar su reciente romance, o bien, si ambos eran “exclusivos, a lo que “Pampita” aseguró: “Yo soy siempre soy exclusiva, cuando estoy conociendo a alguien, conozco sólo a esa persona, no hablo con otros, no chateo, ni veo a otras personas”.

El evento que la lleva al país asiático dura seis días. Sin embargo, no sería la primera vez que esté lejos del polista por algún tiempo: “Él no vive acá, así que va y viene todo el tiempo”.

Tras su divorcio del ex funcionario, Roberto García Moritán, el ex ministro de Desarrollo porteño reflexionó que continúa enamorado de la modelo. No obstante, Carolina no sólo negó haber visto el reportaje por estar “ocupada” entre el trabajo y sus hijos, sino que le dió un cierre a la relación.

“En algún momento es como que este tema ya está. Dimos punto final, ya estamos divorciados, no vamos a estar siempre hablando de lo que fue o qué pasó. Es un tema re terminado”, concluyó Ardohain.