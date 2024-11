Wanda Nara sufrió un ciberataque: “Los Soldados de Mauro” intervinieron su perfil de Spotify

lunes, 25 de noviembre de 2024 00:00

Wanda Nara se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de sufrir un ciberataque en su perfil de Spotify, donde lanzó su carrera musical hace un año. En este ataque, los ciberdelincuentes, que se autodenominan “Los Soldados de Mauro”, subieron una canción inédita titulada “Mauro was here” (traducido como “Mauro estuvo acá”), que fue incorporada a su discografía. Esta nueva pieza de 5 minutos y 7 segundos, apareció en la plataforma el pasado 21 de noviembre como el "último sencillo" de la artista.

El tema, además de su contenido musical, viene acompañado de una imagen polémica: cuatro personas vestidas con ropa militar y armamento en mano, lo que ha generado diversas reacciones en las redes. Los detalles sobre el tema indican como autor a una persona identificada como “Sixie”, y también se puede observar que la página de la cantante ahora aparece registrada bajo el nombre de “Mauro’s Soldiers”, lo que refuerza la identidad del grupo detrás del ataque.

Pero este no fue el único cambio realizado por los ciberdelincuentes. La imagen principal del perfil de Wanda también fue modificada, y en su lugar aparece una fotografía de la hermana de Zaira Nara junto a su exmarido, en alusión a su tema “Amor verdadero”, lanzado en abril de este año y dedicado al futbolista Mauro Icardi.

EL OTRO CIBERATAQUE

Este ciberataque a Wanda Nara llega en medio de una serie de incidentes similares que han afectado a su entorno cercano, especialmente a su actual pareja, el cantante de RKT L-Gante. Desde que se confirmó su romance, las cuentas de redes sociales del músico se han visto atacadas en múltiples ocasiones. En particular, L-Gante fue víctima de varios hackeos, con la desactivación de sus perfiles más importantes en Instagram y Facebook.

En una entrevista reciente, L-Gante expresó su enojo por la vulneración de sus redes, apuntando directamente contra los seguidores turcos de Mauro Icardi, quienes, según él, habrían estado detrás de los ataques. “No pude ver lo que él puso sobre mí porque me hackearon casi todas las redes, también por culpa del mismísimo. No estoy muy atento a eso”, dijo el cantante, visiblemente molesto. Este tipo de incidentes, que se intensificaron después de que la relación entre Wanda Nara y L-Gante se hiciera pública, ha generado una gran controversia.

Los ataques a las cuentas de L-Gante no solo afectaron sus perfiles oficiales, sino que también se vieron reflejados en la presión mediática y las amenazas provenientes de supuestos fanáticos de Icardi, quienes, en algunos casos, enviaron mensajes intimidantes al músico y a su familia. L-Gante, a través de su perfil de Facebook, dejó en claro su descontento: “Los Icardi fans me cerraron otra vez el Instagram. Qué dolidos ellos y su ídolo”, escribió en un tono desafiante.

Con el panorama cada vez más tenso entre los involucrados, estos ataques cibernéticos continúan afectando la vida digital de la pareja, lo que genera incertidumbre sobre los límites de las redes sociales y el poder que tienen ciertos grupos para influir en la imagen pública de figuras del entretenimiento. El cibercrimen y el uso de las plataformas sociales para desestabilizar a los famosos parecen haber llegado para quedarse, al menos mientras continúen las rivalidades y las tensiones personales.