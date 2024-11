Polémica en Love is Blind: Barassi mandó al frente a Wanda en un mal momento

sábado, 23 de noviembre de 2024 00:27

Wanda Nara y Darío Barassi tuvieron una larga jornada de grabación para el último capítulo del reality Love is Blind. Durante la misma el actor sanjuanino filmó un video con Wanda.

"No se habla nada de vos, nada. Voy a hacer algo novedoso y voy a hablar bien de Wanda. Nadie lo hace", dijo Darío en la historia que luego publicó en las redes.

"Todo positivo", respondió ella. Acto seguido, él bromeó: “Ay, no se me ocurre nada para decir. La amamos, team Wanda”. “Estoy tan sensible que cualquier cosa que me digas me voy a poner a llorar”, reconoció ella con la voz quebrada.

Por último, Darío sumó: “No se saca los lentes desde que llegó…Algo esconde”. “Si, mis ojos hinchados”, admitió su compañera.

Cabe destacar que la conductora está pasando por un duro momento legal con su ex el jugador Mauro Icardi. Recientemente se conoció un video que él filmó el día que fue a su casa a buscar sus bienes. Wanda se mostró en la redes con L-gante.