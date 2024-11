Melissa: ¿termina esta semana por Telefe?

sábado, 23 de noviembre de 2024 13:31

Y llega el final. Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe, comenzó la cuenta regresiva y con ésta se vivirán los últimos capítulos. La novela, cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi, se despide de la pantalla de la Argentina con un final intenso y con grandes sorpresas.

La historia cuenta con 247 episodios en total, de los cuales ya se vieron 243. De esta forma sólo quedan 4 capítulos originales para despedirse finalmente de la pantalla. Si todo sigue en el orden que Telefe viene mostrando, con envíos de 48 minutos aproximadamente cada uno, la ficción llegará a su fin entre el viernes que viene y el lunes 2 de diciembre.

Aún Telefe no confirmó qué día será el de la despedida pero el fandom confía en que podría darse ese 2 de diciembre cuando será el Súper Lunes del regreso de Gran Hermano a la pantalla.

Ahora la historia avanza con momentos de drama, dolor y situaciones llenas de tensión pero también de amor. En el capítulo que se vio el viernes pasado, Leyla estuvo en grave peligro a raíz de la emboscada que le tendió su ex marido, Oktay.

En el capítulo que se verá este lunes, Oktay será detenido sin entender cómo fue capturado. "Creíste que mi hija no me diría lo que estabas planeando", lanzará Leyla protegiendo a su hija. Pero lejos de lo que todos esperaban, el hombre logrará escapar de la policía.

La preocupación ahora abordará no sólo a Leyla sino también a Metín y Melissa que piensan el peligro que todos corren con ese hombre suelto. "¿Por qué no me lo dijiste, algo tan importante?. ¿Cómo se te ocurrió acercarte a ese hombre tan peligroso?", agregará con mucha preocupación Metin.

A partir de ahora el drama estará más presente que nunca y la muerte sobrevolará a todos.