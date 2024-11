Un reconocido cantante visitó la carpa y desató la locura entre los participantes

viernes, 22 de noviembre de 2024 00:00

Los participantes de Bake Off Famosos (Telefe) vivieron una jornada cargada de tensión y adrenalina. En una exigente prueba técnica, los competidores tuvieron que seguir al pie de la letra cada uno de los pasos para crear una torta en tan solo 2 horas y 15 minutos.

Sin embargo, lo que parecía una jornada más de nervios y concentración, dio un giro inesperado cuando Wanda Nara, en medio de la prueba, reveló una sorpresa que dejaría a todos en shock.

¡Atención! Pasos al costado, llega Joaquín Levinton a la carpa



— Bake Off Argentina (@BakeOffAR) November 22, 2024

Entre el estrés y la ansiedad, la conductora anunció que un famoso cantante visitaría la carpa. Ante la expectación general, Joaquín Levinton, conocido cantante y exparticipante de MasterChef Celebrity, hizo su entrada triunfal a la carpa, luciendo un llamativo conjunto rojo. Con su estilo único, Levinton cautivó a los presentes, interpretando algunos de sus grandes éxitos para los competidores y los jurados, desatando la alegría y sorpresa de todos.

No solo se limitó a cantar, sino que también recorrió las mesadas de los participantes, observando atentamente las preparaciones y, como buen conocedor, aprovechó para probar algunas de las tortas. Con una sonrisa en el rostro, elogió el trabajo de los competidores y les dio palabras de aliento en medio del desafío.