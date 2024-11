Alex Caniggia habló de su fuerte ataque de ira: los motivos

viernes, 22 de noviembre de 2024 00:00

Alex Caniggia admitió haber pasado por un fuerte ataque de ira al conocer una noticia que le cambió la vida. Fue durante el programa de un ciclo de entrevistas donde sin pelos en la lengua habló de su rol de padre



Según explica el sitio Paparazzi.com, la reacción de enojo ocurrió cuando los médicos le comunicaron que su novia estaba embarazada de una niña y no un varón. A tal punto que se la agarró contra la pared y le pegó golpes con toda la fuerza para descargar su indignación, destacó el sitio web.

“¿Cuál fue tu sensación cuando te enteraste que ibas a ser papá?”, le consultó Rulo Schijman en una entrevista en Infobae. Así, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis relató ese instante: “Cuando supimos que Melody estaba embarazada, viste que te dicen si querés saber si es varón o mujer. Era por videollamada y nos dijeron: “¿Quieren saber el sexo? “Sí, obvio”, le respondimos”.

Así llegó la brutal honestidad del mediático, que no disimuló en reconocer que no soportó el sexo de su hija y hasta escaló hasta los límites de una furia desatada: “Yo quería que sea varón y nos dicen: “Es mujer”. Ahí yo me volví loco. Al principio no lo podía creer y golpeaba la pared, pero después me re cabió que es nena”.