"Por supuesto que cobré": Pampita se sinceró sobre su entrevista con Susana Giménez

jueves, 21 de noviembre de 2024 15:04

En medio de la polémica que la envuelve, Carolina Pampita Ardohain se refirió a las repercusiones que generó su entrevista en el living de Susana Giménez del pasado domingo. La modelo se sinceró y dio más detalles sobre su separación de Roberto García Moritán.

En diálogo con LAM, Pampita contó que al momento de ser convocada, ella dejó en claro sus condiciones para sentarse en el diván de la conductora.

“Yo la amo a Susana. Soy una fanática de Su. La respeto, es todo un honor que me invite. Crecí con Su y siempre la admiré. Cuando me invitó Luis Cella, la primera vez que hablamos, le dije 'yo no te voy a servir, porque no te voy a hablar de nada, yo no te voy hablar mal del padre de mi hija'. Fui super clara”, reveló.

La modelo anticipó que algo así podía ocurrir y que incluso le ofreció a la producción de Susana “coreografiar” la entrevista, para que ella también se sintiera cómoda: "Ellos dijeron 'no, no, queremos la naturalidad del aire, vos no te preocupes que va a salir todo bien'. Y salió todo mal".

"Ellos solamente querían que vaya, pasara lo que pasara. De hecho, como productores querían que fuera igual, a pesar de que no iba a hablar", resaltó.

¿Qué dijo Pampita sobre Roberto García Moritán?

La influencer no se mordió la lengua ante las preguntas de Yanina Latorre, quien le consulto si su separación fue de un día para el otro o si ocurrió algo más que haya desencadenado el desamor: "Fue de un día para el otro. Fue el 20, fue ese día. Fue en ese momento exacto que se pudrió todo", afirmó.

Por otra parte, Ángel de Brito le consultó sobre los dichos de su ex suegra Lucía Fernández Llanos: "No me meto. Cada uno que diga lo que quiera. La verdad la conocemos Rober y yo. Mucha gente cercana nuestra no sabe la verdad y yo tampoco tengo por qué decírsela. Entiendo que sin información haya otras interpretaciones", respondió.

La modelo descartó una futura reconciliación con su ex pareja: “Esto está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos, lo tengo claro desde el día 20. Me toca en un momento personal que se que no es lo que quiero, capaz en otro momento pensaba distinto, en este momento hay cosas que no quiero”.

Sobre la causa de separación, dejó que en claro que "la política no tuvo nada que ver y el dinero tampoco".

Finalmente, le consultaron por los rumores de que habría cobrado una gran suma de dinero por su aparición en Telefe. Sincera, como se la caracteriza, Pampita lanzó: “Sí, por supuesto. 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?”.