Conmoción por la muerte de un famoso actor: revelaron sorpresivos detalles

jueves, 21 de noviembre de 2024 20:15

La televisión y el mundo del doblaje perdieron a una de sus figuras más entrañables. Confirmaron la muerte del actor canadiense Dan Hennessey, quien a lo largo de su carrera se convirtió en una voz fundamental para generaciones de niños, especialmente en México, donde sus participaciones en programas clave de Televisa marcaron la infancia de muchos.

Hennessey, quien tenía 82 años, falleció a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad. La noticia de su deceso fue confirmada por su familia a través del portal de espectáculos TMZ, que detalló que el actor falleció mientras dormía.

El legado de Dan Hennessey en el mundo del doblaje es enorme. A lo largo de su carrera, prestó su voz a algunos de los personajes más queridos de la televisión animada. En México, su interpretación como el 'Jefe Quimby' en Inspector Gadget es especialmente recordada, así como su participación en otros programas icónicos como Los Ositos Cariñositos (Care Bears), RoboCop, Babar, Beetlejuice, X-Men: The Animated Series, entre otros.

Además de sus papeles en el doblaje, Hennessey fue director de varios programas animados, dejando una huella indeleble en la televisión infantil. En The Raccoons, interpretó al carismático 'George Raccoon', mientras que en Little Bear dio vida a 'Father Bear'. También destacó como 'Braveheart' en The Care Bears, un personaje que, según su familia, reflejaba perfectamente su personalidad amable y generosa.

Fuente: con información de Tribuna